Göztepe’den zorunlu rotasyon kararı çıktı

Süper Lig'de Başakşehir'e deplasmanda 4-1 yenilerek 2 maçlık galibiyet serisine son veren Göztepe, bu hafta evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, takımın son maçtaki performansından memnun kalmayan teknik direktör Stanimir Stoilov rotasyona gitme kararı aldı. Özellikle Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 4 gol birden gören takımda sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen sol bek Djalma Silva'nın Adana Demirspor maçında ilk 11'deki yerini alacağı kaydedildi.

Kaptan İsmail Köybaşı'nı kızağa çekip Silva ile maça başlayacak Stoilov'un sağ bekte ise Ogün'ün yerine Nazım'a görev vereceği kaydedildi. Isaac Solet'in sakatlanıp sezonu kapatmasıyla orta alanda sıkıntıya giren tecrübeli teknik adamın, Ahmed Ildız'ın iyileşmesini beklediği, oyuncunun hazır olması durumunda Victor Hugo'nun yerine de Ahmed'e forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. Ofansif orta sahada ise son iki maça Japon oyuncu Matsuki ile başlayan Stanimir Stoilov'un Adana Demirspor karşısında bu defa Tijanic'i tercih edebileceği de bildirildi.