Göztepeli Yalçın Kayan Eyüpspor yolunda. Kadro dışı bırakılmıştı

Kaynak: İHA
Göztepeli Yalçın Kayan Eyüpspor yolunda. Kadro dışı bırakılmıştı

Göztepe’de kadro dışı kalan Yalçın Kayan’ın yeni takımı belli oluyor. Uzun süredir forma giyemeyen Kayan’ın Eyüpspor’a çok yakın olduğu öğrenildi.

Göztepe'de Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasındaki Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenip soyunma odasına giden ve daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile tartışan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan transfer oluyor.

Yaşanan bu olaylar sonrasında kadro dışı kalan ve gözden çıkarılan 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyemedi.

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Kayan'ın, Eyüpspor'la masaya oturduğu ifade edildi.

Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, bu transferin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bu sezon sadece 64 dakika süre alan Kayan, 2018 yılında profesyonel olduğu sarı-kırmızılılarda 144 maçta forma giyerken 13 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Son Haberler
Kurtlar fotokapana yakalandı
Kurtlar fotokapana yakalandı
Deplasman sorunu Şenol Güneş’in başını ağrıtıyor. 8 maçı kazanamadılar
Deplasman sorunu Şenol Güneş’in başını ağrıtıyor. 8 maçı kazanamadılar
Atilla Yeşilada: Para kazanamaz
Atilla Yeşilada: Para kazanamaz
Ümraniyespor’da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı
Ümraniyespor’da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı
Bağışıklığı güçlendiriyor! Zayıflamaya yardımcı oluyor. İşte bilimsel araştırmalardan çıkan mucizevi meyve...
Bağışıklığı güçlendiriyor! Zayıflamaya yardımcı oluyor. İşte bilimsel araştırmalardan çıkan mucizevi meyve...