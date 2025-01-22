Göztepe’nin bonservisini aldığı Romulo’dan ilk açıklama

Kaynak: İHA
Göztepe’nin bonservisini aldığı Romulo’dan ilk açıklama

Göztepe’nin satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Romulo’dan ilk açıklama geldi. Brezilyalı golcü taraftarlara teşekkür etti.

Göztepe'nin satın alma opsiyonunu kullanıp, 2028 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Brezilyalı golcü futbolcu Romulo, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Bana devam etmem için güç veriyorsunuz" dedi.

Göztepe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Romulo'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 22 yaşındaki golcüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Romulo da sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taraftarlara seslenen Romulo, "Bu kulüpteki ilk günden beri yanımda olduğunuz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bana devam etmem için güç veriyorsunuz. Büyük hayaller için birlikte savaşmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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