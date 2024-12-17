Göztepe’nin büyük çıkışı sürüyor. 5 maçta sadece 1 defa yenildi

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig’de bu sezonki hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, şu ana kadar aldığı sonuçlarla bu iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Ligde haftayı 25 puanla Avrupa potasının bir alt basamağı olan 5. sırada tamamlamayı başaran İzmir ekibi, ligdeki son 5 maçında ise önemli bir performansa imza attı.

Bu süreçte sadece Başakşehir’e deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor’u mağlup ederken, tek beraberliğini ise Hatayspor’a karşı dış sahada aldı. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa hayalini güçlendiren Göztepe, devre arasına girmeden önceki son maçında Rizespor'u mağlup ederek ilk 4 sıraya girmenin planlarını yapıyor.



GÖZTEPE’DE TEK FORVET KALDI

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Göztepe, Romulo hariç diğer forvet oyuncularını tek tek kaybetti. Sezona Kubilay Kanatsızkuş, Datro Fofona, Juan ve Romulo olarak 4 golcü oyuncu ile başlayan İzmir ekibi, ilk olarak Kubilay’ı sakatlığa kurban verdi. Daha sonra Fofana; Adana Demirspor müsabakasında, Juan ise Hatayspor karşılaşmasında sakatlandı. Böylece sarı-kırmızılı ekipte tek sağlam golcü Romulo kaldı.

Çift forvet hattıyla oynayan Stanimir Stoilov, Brezilyalı golcünün yanına bu süreçte ofansif orta saha oyuncusu Matsuki’yi çekmeyi planlıyor. Sakat oyunculardan Kubilay’ın tedavisinin bir süre daha devam edeceği ifade edilirken, Fofana’nın ise devre arasından sonra takıma döneceği belirtildi. Hatayspor mücadelesinde arka adalesinden sakatlık yaşayan Juan’ın son durumu da MR sonucunda belli olacak.