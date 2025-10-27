Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada ve sonrasında çok tartışılan Göztepe'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu beIN Trio ekibi değerlendirirken, 3 isim de aynı görüşte birleşti.

İşte Trio ekibinin pozisyonla ilgili yorumları;

BOKELE'NİN İLK SARI KARTINDA KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Açık net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Tartışmasız.

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart.

BOKELE'NİN GÖRDÜĞÜ 2. SARI KARTTA KARAR DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Tahmin ediyorum yardımcı hakemden yardım aldı hakem. Bu pozisyon net bir faul. Pozisyonu iki aşamada değerlendirelim. Osimhen'in topu önüne aldıktan sonra top Bokele'nin kontrolüne geçiyor. Bokele pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi Bokele topu kontrolüne almaya çalışıyor. Osimhen'in eli Bokele'nin başında. Sol eli de göğsünde. Başka bir açısı da var. Şimdi bu hareket net bir faul. Hakem pozisyona belki uzak, belki açısı kötü ama bu pozisyonun başlangıcından önce faulü net bir şekilde yapan oyuncu Victor Osimhen. Evet, sağ eliyle ve sol koluyla Osimhen, Bokele'ye çok net bir faul çalıyor. Hakem bu faulü anında yakalayıp çalsa Bokele devamındaki hareketi yapacak mı? O tartışılır ama şimdi hakem oyunu devam ettiriyor.

Bahattin Duran: Bakın şu kolu şöyle açıp rakibinizin rakibinizin çenesine vurursanız bu artık kontrolsüz olur. Pozisyon almak için hani rakibinizin göğsüne koyarsınız itersiniz ayrı ama açtı vurdu bu kontrolsüz. Şimdi önce faulü Victor Osimen yapmış olsa bile Bokele'in yaptığı bu hareket kontrolsüz bir hareket. Oyunun o zaman şöyle başlaması lazım. Oyuncu hemen düdüğü duysa belki bunu yapmayacaktı. Onu yine söylüyorum. Ama burada olması gereken şu hareketler bütününde Osimhen'in yaptığı hareket faul. Göztepe oyuna başlar ama devamında bu bir kontrolsüz hareket. Bokele'nin yaptığı kontrolsüz hareket sarı kart.

Deniz Çoban: Pozisyonlar o kadar yakın ki, burada o düdüğü ne kadar erken çalarsanız çalın bunun önüne geçilecek gibi durmuyor. Diğer yandan bu pozisyonun neden bu kadar uzun boylu tartışıldığını da kendi adıma anlamıyorum. Kolu kaldırıyor ve kontrolsüz şekilde götürüyor. Tam kuralın ifade ettiği şekilde kontrolsüz hamle. Normal şartlar o kol oraya kalkmaz, öncesinde Osimhen'e faul çalınmış olsa bile yaptığı kontrolsüz hareket cepte yine sarı kart. Benim açımdan kartta tartışılacak bir şey yok. Burada hiçbir sorun görmedim. Öncesinde Osimhen tamam faul yapıyor. En doğru karar, hakem düdüğü çalar. Göztepe lehine faul, gel Bokele 2. sarı kart kırmızı kart. Hiçbir sorun görmedim bu pozisyonda, tek sorun faul ters tarafa veriliyor.

Bülent Yıldırım: İlk faulü Osimhen yapıyor, Göztepe faul kullanacaktı. Bokele'nin 2. sarı kartında benim açımdan şüphe yok. Hatta kolla değil dirsekle vursa kırmızı.