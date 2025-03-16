Göztepe'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı!

Süper Lig'de Göztepe ile Eyüpspor arasındaki karşılaşmadan galip çıkmadı 1-1. İzmir ekibi Göztepe'nin 7 maçtır kazanamazken Eyüpspor ise son 6 haftada yalnızca bir kez kazanabildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

42. dakikada ceza yayı üzerinden İsmail'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu direk dibinden çıkardı.

45+1. dakikada Göztepe’nin gelişen atağında ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti

65. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Umut sol çizgiye inmeden kale sahsına topu ortaladı. Ön direkte bulunan Tayfur sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

70. dakikada Juan'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Göztepe atağında ceza yayının sağında topla buluşan Romulo’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

78. dakikada Göztepe atağından ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nun sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.