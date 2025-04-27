Göztepe’nin galibiyet özlemi: Gürsel Aksel’de kritik maç! Başakşehir maçı dönüm noktası mı?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Göztepe’nin galibiyet özlemi: Gürsel Aksel’de kritik maç! Başakşehir maçı dönüm noktası mı?

Göztepe, 11 maçlık galibiyet hasretine Başakşehir karşısında son vermeyi hedefliyor. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta sakatlıklar can sıkıyor, Juan’ın durumu belirsiz.

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Trabzonspor'a elenen Göztepe yarın 33'üncü hafta müsabakasında evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta sahalar Miroshi ve Solet, stoper Bokele ile sol bek Djalma Silva maçta forma giyemeyecek.

Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek alan Göztepe o günden sonra oynadığı 11 lig maçının 5'ini kaybedip 6'sında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Göztepe’nin galibiyet özlemi: Gürsel Aksel’de kritik maç! Başakşehir maçı dönüm noktası mı?

Göztepe’nin galibiyet özlemi: Gürsel Aksel’de kritik maç! Başakşehir maçı dönüm noktası mı?

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