Göztepe’nin genç savunmacısına Avrupa’dan talip çıktı

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Göztepe’nin genç savunmacısına Avrupa’dan talip çıktı

Göztepe’nin genç savunmacısı Taha Altıkardeş Avrupa kulüplerinin radarına geldi. Alman ekiplerinden Mainz, genç oyuncuyu transfer etmek için gelecek.

Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Mainz'ın da devreye girdiği belirtildi. Daha önce Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona, Belçika'nın Genk ve Anderlecht takımlarının istediği Taha için Mainz temsilcilerinin de Göztepe yönetimiyle görüşme yapacağı kaydedildi.

Futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin Taha için iyi bir bonservis bedeli belirleyeceği ve hatırı sayılır bir rakamı kulübe kazandıracağı kaydedildi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maça çıkan genç stoper 2570 dakika süre alıp 3 gol kaydetti. Süper Lig'de de sarı-kırmızılı formayı istikrarlı bir şekilde giyen Taha, bu sezon 10 maçta 582 dakika oynadı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Taha, Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na davet edilmişti.

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