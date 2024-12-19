Göztepe’nin golcüsü Fofana ameliyat oldu

Kaynak: İHA
Göztepe’nin golcüsü Fofana ameliyat oldu

Göztepe’nin Beşiktaş maçında sakatlanan golcüsü Fofana ameliyat oldu. 21 yaşındaki oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalması bekleniyor.

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Datro Fofana, Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti.

Yapılan tetkikler sonucunda ameliyat olmasına karar verilen Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"

Göztepe ve Chelsea tarafına teşekkür ettiğini vurgulayan bir paylaşım yapan Fofana, "Şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Doktorlara ve Göztepe ile Chelsea tarafında bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese söz veriyorum bu sakatlıktan daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim. Şimdi tedavi olup iyileşme zamanı" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon Göztepe formasıyla 288 dakika süre alan Datro Fofana, 2 gol sevinci yaşadı.

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