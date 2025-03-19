Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı

Kaynak: İHA
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı

Göztepe’nin Süper Lig’de oynadığı Samsunspor maçında sakatlanan Djalma ameliyat oldu. Brezilyalı oyuncu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle sezonu kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Djalma Silva’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta forma giyerken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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