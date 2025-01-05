Göztepe’nin penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Büyük tartışmalara neden oldu

Galatasaray’ın Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği maçtaki tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti. Söz konusu pozisyonlardan biri de maçın 85. Dakikasında Göztepe’nin beklediği penaltı oldu. Pozisyonda Galatasaraylı Torreira’nın koluna çarpan top sonrası maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Tartışmalara neden olan pozisyonu Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran yorumladı.

Eski hakemlerin pozisyona ilişkin görüşleri şöyle:

Bülent Yıldırım: Torreira, kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce, net şekilde elini genişletecek. Topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak. Bu pozisyon penaltı. Her ne kadar Torreira, kendini kısmış görünse bile kendini genişletti, genişletme anında yakalandı. Bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Torreira'nın kolu, doğal konumda değil. Doğalı aşağıda kalması, sakınıyorsa göğsünde kalması. Çok net kanıt var. Kol, vücudun dışında ve top geliyor. Vücudu genişletmiş. Torreira topa dirseğiyle vurup bir de yükseltti. Tartışmasız penaltı, VAR mutlaka müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Kol açık geldi, kapattınız geldi tamam ama top dirseğine çarptı. Bu pozisyon penaltı. Torreira'nın sağ kolu doğal konumda değil. VAR müdahale etmeliydi, yeterli kanıtı vardı.