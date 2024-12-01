Göztepe’nin serisi hayal kırıklığı ile son buldu

Kaynak: DHA
Göztepe’nin serisi hayal kırıklığı ile son buldu

Süper Lig’de Konyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup eden Göztepe’nin serisi Başakşehir deplasmanında son buldu. İzmir ekibinin Başakşehir’e 4-1 mağlup olurken oynadığı futbol büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Süper Lig'de art arda gelen Konyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle adını üst sıralara yazdıran Göztepe, Başakşehir deplasmanında sert fren yaptı. İlk yarıda yediği gollerle rakibine 4-1 kaybeden Göz-Göz'ün serisi sonlanmış oldu. Özellikle ilk 45 dakikalık oyunda kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar 4 şok gol birden yiyerek maçı erken bitirdi. İkinci devrede ise rakibine karşılık vermeye çalışan Göztepe sadece 1 gol buldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise alınan sonuç ve oynanan futbolu hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Rakibi tebrik eden Bulgar çalıştırıcı, "Maçtan önceki çekincelerim gerçekleşti. Takıma sahada göstermemiz gereken duruşu ve performansı anlatmaya çalıştım. Bizim istikrara ihtiyacımız var. Güçlü ve istikrarla sürekli gelişmesi gereken bir takımız. Maalesef bu gerçekleşmedi. Belki de ben yeterince net bir şekilde bunu takıma açıklayamadım. Takım olarak bir hedef için mücadele veriyorsanız bu istikrarı sağlamanız gerek. Sürekli fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yapıyoruz, belki mantalite üzerine de bazı çalışmalar yapmamız gerek" diye konuştu.

'BU SONUÇ BİZE YAKIŞMADI'

İlk yarısını 4-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında maça tutunmaya çalıştıklarını aktaran Stoilov, "İkinci yarıda bir şeyler denedik ancak özel hiçbir şey olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Birkaç iyi skorun ardından böyle bir sonuç almak bize yakışmıyor. Bu şekilde oynarsanız galibiyeti hak etmezsiniz ve istediğinizi alamazsınız" ifadelerini kullandı.

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