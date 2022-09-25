﻿Eski Beşiktaşlı yıldız Göztepe'ye hoca oldu

Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Ligin 5. haftasında Boluspor deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından Turgay Altay'la yolları ayıran İzmir temsilcisi, pek çok hocayı gündemine almış, ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Sarı kırmızılıların gündemine son olarak sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ekrem Dağ geldi.

Avusturya'da Sturm Graz'da futbola başlayan, daha sonra Türkiye'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Şanlıurfaspor'da forma giyen Ekrem Dağ, ardından A lisansı alarak teknik direktör oldu. 2017-2019 yılları arasında Avusturya'nın SV Fladnitz takımında teknik direktörlük yapan Dağ, 2019-2011 yılları arasında da Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Dağ'ın Göztepe ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtildi.