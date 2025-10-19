Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Antalya ekibi, 83. dakikada Ümit Akdağ'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 13'e yükseltti. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Göztepe ise 16 puanda kaldı.

Maçın önemli anları şöyle:

8. dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte sol ayağıyla gelişine vuran Rhaldney'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun sert şutunda, kaleci Lis topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran topu dışarı çeldi.

51. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan, topu Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bekiroğlu'nun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

68. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Ceza sahasına topla giren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

83. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Makouta'nın ceza sahasına çevirdiği top, savunmada Taha Altıkardeş'in müdahalesine rağmen Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Akdağ'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0