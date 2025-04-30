Göztepe’nin yıldızı Avrupa’nın radarında: Her maçına gözlemci yağıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe’nin yıldızı Avrupa’nın radarında: Her maçına gözlemci yağıyor

Göztepe forması giyen orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Nijeryalı oyuncuya özellikle İngiliz ve Alman kulüpleri talip olurken gözlemcilerin yakın takibinde olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Nijeryalı orta sahası Anthony Dennis, sarı kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Nijerya basınından Soccernet'in haberine göre; Dennis Almanya, İngiltere ve Fransa'dan gözlemcilerin radarında yer almayı sürdürüyor. 20 yaşındaki futbolcunun gelişiminin birçok Avrupa kulübü tarafından takip edildiği kaydedildi.

Haberde, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına katkı sağlayan ve kulüple sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan 20 yaşındaki futbolcu için Leeds United'ın soruşturma yaptığı ifade edildi. Anthony Dennis'in transferiyle Stuttgart'ın da ilgilendiği belirtildi.

Dennis'in menajerlik şirketi Elite Project Group'tan Eddie Bonsu, futbolcusunun geleceğiyle ilgili görüşmelerin zamanı gelince yapılacağını belirtti.

Ocak 2023'te HB Academy Abuja'dan Göztepe'ye transfer olan Dennis, kısa sürede gösterdiği etkili performansla sarı kırmızılı takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Anthony Dennis bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 asist yaptı.

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