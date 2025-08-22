Göztepe’nin zirve yürüyüşü! Gümrük’ten kolay geçti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım puanını 7'ye çıkardı. Bir maçı eksik Fatih Karagümrük ise ikinci yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda, top kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan, altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlayarak ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Kaleci Lis'in uzun vuruşunda Emersonn, kafayla topu Janderson ile buluşturdu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı şık bir şekilde ceza yayının sağından hızla kale alanına yönelen Olaitan'a aktardı. Beninli futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Grbic ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.

65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2