Göztepe'ye 2 transfer geliyor, 1 isim yolcu

Kaynak: İHA
Romulo ve Emersonn'u bonservisiyle birlikte satan Göztepe’nin, forvet hattına iki transfer yapması bekleniyor. Bir oyuncu ise kiralık gönderilecek.

Trendyol Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaparak ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Göztepe, topladığı 8 puanla zirve takibini sürdürüyor.

İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken, birçok takviyeyle de kadrosunu güçlendirdi.

Özellikle forvet hattında büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar, Romulo ve Emersonn’u bonservisiyle birlikte sattı. Bu iki oyuncunun ayrılığı sonrasında golcü bölgesinde boşluk oluşurken, Göztepe’nin ise bu mevkiye iki takviye yapması bekleniyor.

SABRA KİRALIK GÖNDERİLECEK

2005 doğumlu Ibrahim Sabra’nın da kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, forvet hattına iki transferin yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni adaylarla görüşmeler yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı öğrenildi.

Yaz transfer dönemi boyunca adı birçok takımla anılan Romulo, geçtiğimiz haftalarda Alman devi Leipzig’e 20+5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Kulüp rekorunu kıran transferin ardından Emersonn da Ligue 1 ekibi Toulouse ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların bu transferden de 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli elde etmesi bekleniyor. Böylece Göztepe toplamda 28 milyon 200 bin Euro para kazanmış olacak.

