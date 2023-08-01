Göztepe'ye amatör sporlar için sponsor desteği

Göztepe Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, teknoloji şirketi olan Insider ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Göztepe'ye amatör sporlar için sponsor desteği

Göztepe Kulübü ile teknoloji şirketi Insider arasında amatör branşların desteklenmesine yönelik sponsorluk anlaşması imzalandı.

Göztepe Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Urla Tarihi Sabun Fabrikası'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, olimpik branşlar için sponsorluk desteği alınmasının Türkiye'de alışılmış bir konu olmadığını belirtti.

Olimpik branşlara büyük önem verdiklerini aktaran Sepil, "Buradan teknoloji ile sporun, gençleri birleştiren bir hayalin çıkacağına eminim" dedi.

Insider Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir de global bir yazılım şirketi olarak sporu memleket meselesi olarak gördüklerini ve sporcuları desteklemek için ana sponsor olduklarını belirterek, "Tıpkı olimpik zaferlerde olduğu gibi bu ülkeden sıfırdan yaratılmış bir yazılım şirketi kurmak çok fazla inat, umut ve inançla mümkün. Biz bu inat, umut ve inancı Göztepe'de gördüğümüz için buradayız" diye konuştu.

Projenin koordinatörü Gizem Kamiloğlu da sağlanan destekle kulübe yeni branşlar kazandırmayı mevcut branşlarda olimpiyat madalyalarına ulaşmayı ve altyapıyı geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. (AA)

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