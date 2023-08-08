Göztepe'ye Cezayirli hücumcu

1. Lig ekiplerinden Göztepe, KV Kortrijk forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

KAYNAK: İHA
Göztepe'ye Cezayirli hücumcu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ve Samsunspor’dan Celil Yüksel’i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Belçika Pro Lig ekiplerinden KV Kortrijk'de top koşturan, kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Billal Messaoudi’nin transferinde son aşamaya geldi. Görüşmelerde bir pürüzün çıkamaması durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

(İHA)

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