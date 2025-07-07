Göztepe'ye gece yarısı şok: Hastaneye kaldırdılar

Kaynak: DHA
Göztepe'ye gece yarısı şok: Hastaneye kaldırdılar

Göztepe'nin yeni transferi Janderson, Slovakya kampında hastanelik oldu.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampına başlayan Göztepe'nin yeni transferi golcü Janderson kamp öncesi apandisit sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Slovenya seyahatinden bir gece önce yoğun bir karın ağrısı şikayeti yaşayan Brezilyalı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisit sorunu yaşadığı tespit edilen oyuncu operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçen 26 yaşındaki forvetin 2 gün dinleneceği ardından Slovenya kampına katılacağı kaydedildi.

Brezilya'nın Vitoria takımından kadroya dahil edilen Sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet ise tedavisine Fransa'da devam ediyor. Şu an takımdan ayrı kalan Orta Afrikalı oyuncunun hem bireysel idmanlar yaptığı hem de yoğun tedavi gördüğü belirtildi.

Solet'in durumunu yakından takip eden kurmayların oyuncunun göstereceği gelişime göre hareket edeceği, Solet'in hızla iyileşmesi durumunda yeni sezonda takımda kalabileceği bildirildi.

Son Haberler
Fransızlar duyurdu: Messi'ye Arabistan kancası
Fransızlar duyurdu: Messi'ye Arabistan kancası
Evcil hayvanlar ömrü uzatır mı? Bilimsel gerçekler ortaya çıkıyor!
Evcil hayvanlar ömrü uzatır mı? Bilimsel gerçekler ortaya çıkıyor!
İBB soruşturmasını yürüten Mali Suçlar Müdürü görevinden alındı! Yeni görev yeri hayrete düşürdü...
İBB soruşturmasını yürüten Mali Suçlar Müdürü görevinden alındı! Yeni görev yeri hayrete düşürdü...
Mazda yeni aracı EZ-60 SUV ile piyasaları salladı
Mazda yeni aracı EZ-60 SUV ile piyasaları salladı
Beşiktaş milli oyuncu için harekete geçti!
Beşiktaş milli oyuncu için harekete geçti!