Göztepe'ye İstanbul'da aslan pençesi! Galatasaray 'yenilgi' nedir? Bilmiyor...

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi ağırladı. Heyecanlı geçen maçta Galatasaray, Osimhen ve Yunus Akgün'ün attığı gollerle evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Saat 19.00'da başlayan maçta Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun attığı golle beraberliği yakaladı.
YUNUS AKGÜN ATMAYA DEVAM EDİYOR!
İkinci yarıda sahneye Yunus Akgün çıktı. Yunus, 61. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçti. Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 16 maçta 6 gol, 6 asist yaptı.
Galatasaray aldığı galibiyet sonrası puanını 47'ye çıkardı. Sarı kırmızılılar bu sezon ligde yenilgi yüzü görmedi.