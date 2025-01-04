Göztepe'ye İstanbul'da aslan pençesi! Galatasaray 'yenilgi' nedir? Bilmiyor...

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Göztepe'ye İstanbul'da aslan pençesi! Galatasaray 'yenilgi' nedir? Bilmiyor...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırladı. Nefes kesen maçta Galatasaray, Osimhen ve Yunus Akgün'ün attığı gollerle evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi ağırladı. Heyecanlı geçen maçta Galatasaray, Osimhen ve Yunus Akgün'ün attığı gollerle evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Saat 19.00'da başlayan maçta Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun attığı golle beraberliği yakaladı.

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YUNUS AKGÜN ATMAYA DEVAM EDİYOR!

İkinci yarıda sahneye Yunus Akgün çıktı. Yunus, 61. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçti. Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 16 maçta 6 gol, 6 asist yaptı.

Galatasaray aldığı galibiyet sonrası puanını 47'ye çıkardı. Sarı kırmızılılar bu sezon ligde yenilgi yüzü görmedi.

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