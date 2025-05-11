Göztepe'ye İzmir'de Hatay çelmesi!

Göztepe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hatay takımında 78'inci dakikada Carlos Strandberg kırmızı kart gördü.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
14. dakikada sol kanattan Nielsen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada sol kanatta topu önüne alan Tijanic, yerden pasını Nielsen’e aktardı. Nielsen’in yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top top ağlara gitti. 1-0
27. dakikada Görkem Sağlam’ın orta alandan gönderdiği uzun topu kontrol eden Boutobba, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
52. dakikada sağ kanattan Tijanic’in pasında ceza sahası içinde Ogün Bayrak'ın şutunda kaleci Bekaj topu kontrol etti.
67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Romulo'nun vuruşunda kaleci Bekaj, topu çeldi.