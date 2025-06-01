Göztepe'ye piyango: 12 milyon artı bonus

Kaynak: DHA
Göztepe'ye piyango: 12 milyon artı bonus

Attığı gollerle bu sezon Süper Lig'e damga vuran Göztepe forveti Romulo için Almanya'dan 12 milyon euroyu aşan bir teklif geldi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncularından olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'ya Bundesliga ekibi Leipzig de talip oldu.

Alman ekibinin sarı-kırmızılı yönetime 12 milyon euro artı bonuslar teklifini götürdüğü bildirildi.

Sport Rebuplic şirketinin ise Romulo konusunda Leipzig'e herhangi bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

Göztepe'de 1.5 sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki golcü birçok kulübün radarına girdi. Leipzig yanı sıra Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht de devrede.

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