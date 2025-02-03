Göztepe’ye yıldız oyuncusundan büyük şok! İkinci yarının başında oyundan çıkmıştı

Kaynak: DHA
Göztepe’ye yıldız oyuncusundan büyük şok! İkinci yarının başında oyundan çıkmıştı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de sakatlık şoku yaşanıyor. Alanyaspor maçında sakatlanarak ikinci yarının başında oyundan çıkan Romulo’nun en az 4 hafta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan İzmir ekibinde sakatlanan diğer oyuncular Koray Günter ve Juan’ın da durumları netlik kazandı.

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, bir kez daha sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasında sakatlanan stoper Koray Günter, Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun durumları netlik kazandı.

Maçın 24'üncü dakikasında yerini Ogün Bayrak'a bırakan Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi.

Arka adalesinden sakatlanan Romulo, 46'ncı dakikada yerini Emersonn'a bıraktı. Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Juan 90 dakikayı çıkarsa da stattan sakat ayrıldı. Özellikle Juan ve Romulo'dan 1 aya yakın faydalanamayacak Göztepe'nin elinde yeni iyileşen Kubilay Kanatsızkuş ve Emersonn bulunuyor. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek İzmir ekibinin forvete kesin olarak takviye yapılacağı öğrenildi.

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