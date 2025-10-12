Geçtiğimiz sezon Göztepe'de sergilediği etkileyici performansla Avrupa devlerini peşine takan Brezilyalı golcü Romulo yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırarak Leipzig'e transfer olmuştu.

Bundesliga'da şu ana kadar 6 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki forvet, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖZTEPE BÜYÜK BİR FIRSATTI"

Göztepe'yi tercih etmesinde Southampton ile olan iş birliğinin pay sahibi olduğuna değinen Romulo, "Göztepe büyük bir fırsattı çünkü kulüp, Southampton’ın sahip olduğu bir futbol anonim şirketiydi. Bu da ileride oraya geçişi kolaylaştırabilirdi. Bu projeye inanarak geldim. Göztepe’de kendimi gösterdim, Southampton’a gitmedim ama başka kapılar açıldı. Proje işe yaradı" dedi.

"LEIPZIG'E ÖNCELİK VERDİM"

Yaz döneminde birçok kulüple adının anılmasının ardından ağustos ayının ortasında Leipzig'e transferinin resmiyet kazanmasına dair yaşanan süreci de anlatan Brezilyalı golcü oyuncu, "Bazı takımlar Göztepe’yle anlaşmaya yaklaştı ama Zenit benim önceliğim değildi. Fulham da vardı ama her zaman Leipzig’e öncelik verdim. Çünkü burada birçok büyük forvet yetişti, bu da benim için çok cazipti" ifadelerini kullandı.