Kırıkkale'de bir kayınpeder boşanma aşamasındaki gelinine ve gelinin kız kardeşine kurşun yağdırdı.

Alınan bilgiye göre, Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le bir araya geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, gelini ve gelininin kız kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olay sırasında avukatlık bürosunda bulunan tarafların yakınları da fenalık geçirdi.