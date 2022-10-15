16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gözü dönmüş baba oğlunun düğününde, eşini kafasından, kızını bacağından vurdu

Gözü dönmüş baba oğlunun düğününde, eşini kafasından, kızını bacağından vurdu

Elazığ’da bir kişi, oğlunun düğününde salona gelerek boşanma aşamasındaki eşinin kafasına sıkıp öldürdü, kızını da bacağından yaraladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 23:45
Takip Et

Gözü dönmüş baba oğlunun düğününde, eşini kafasından, kızını bacağından vurdu

Gözü dönmüş baba oğlunun düğününde, eşini kafasından, kızını bacağından vurdu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre; olay, bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri, misafirleri beklerken aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.’yu kafasından, kızını da bacağından vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
1
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
2
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
4
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
5
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
6
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
7
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Rusya’nın askeri eğitim sahasına saldırı 11 ölü
﻿Rusya’nın askeri eğitim sahasına saldırı 11 ölü
﻿Rusya’nın askeri eğitim sahasına saldırı 11 ölü
﻿Valilikten 15 günlük yasak kararı
﻿Valilikten 15 günlük yasak kararı
﻿Valilikten 15 günlük yasak kararı
﻿Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
﻿Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
﻿Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
﻿Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
﻿Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
﻿Alaska'da kar yengeçlerinin yüzde 90'ı yok oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.