Gözü yaşlı anne oğlunun cenazesini almaya giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

(DHA) - Kazada yaşamını yitiren Halıcı’nın, dün Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan oğlu Onur Halıcı’nın annesi olduğu ve beraberinde yakınlarıyla birlikte oğlunun cenazesini almak üzere Ordu’dan yola çıktığı öğrenildi.