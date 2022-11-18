19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gözü yaşlı anne oğlunun cenazesini almaya giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Gözü yaşlı anne oğlunun cenazesini almaya giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 52 yaşındaki Hayrettin Aktaş ile 56 yaşındaki Emine Halıcı hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 23:52
Takip Et

Gözü yaşlı anne oğlunun cenazesini almaya giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Gözü yaşlı anne oğlunun cenazesini almaya giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti
+
Aa
-

(DHA) - Kazada yaşamını yitiren Halıcı’nın, dün Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan oğlu Onur Halıcı’nın annesi olduğu ve beraberinde yakınlarıyla birlikte oğlunun cenazesini almak üzere Ordu’dan yola çıktığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
1
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
2
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
3
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
4
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
5
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
6
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
7
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿Tokyo Valisi Koike enerji faturalarının düşürülmesi için 'boğazlı kazak' giyilmesini önerdi
﻿Tokyo Valisi Koike enerji faturalarının düşürülmesi için 'boğazlı kazak' giyilmesini önerdi
﻿Tokyo Valisi Koike enerji faturalarının düşürülmesi için 'boğazlı kazak' giyilmesini önerdi
﻿ABD Adalet Bakanlığı, Trump hakkındaki soruşturmalar için özel yetkili uzman atadı
﻿ABD Adalet Bakanlığı, Trump hakkındaki soruşturmalar için özel yetkili uzman atadı
﻿ABD Adalet Bakanlığı, Trump hakkındaki soruşturmalar için özel yetkili uzman atadı
﻿Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı
﻿Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı
﻿Otobüse çarptı, aracını bırakıp kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.