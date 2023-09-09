Gözünüzde batma varsa dikkat. Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Editör: Murat Öztürk

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı, alt ve üst göz kapaklarının içinde ortaya çıkan göz taşlarına karşı uyarılarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı, göz kapaklarının içlerinde ortaya çıkan göz taşlarında tedavi yaklaşımlarının değişebileceğini söyleyerek konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Başak Bostancı, “Göz taşları genelde zararlı olmasa da zamanla üzerlerini örten konjonktiva dediğimiz yapıyı delebilir. Göz yüzeyine doğru çıkıp, hastanın gözüne batarak, yabancı cisim hissi, kızarıklık, yanma ve batma gibi durumlara yol açabilir. Burada hastaların deneyimli bir göz hekimine görünmeleri ve göz taşlarını kendi başlarına asla çıkarmamaları gerektiğinin altını çizmemiz lazım” sözlerini kullandı.

Doç. Dr. Bostancı, bu taşların genellikle rutin muayeneler sırasında fark edildiğini de kaydederek şunları dile getirdi:

“Sadece sarı nokta hastalığı ya da göz tansiyonu gibi gözle ilgili farkındalık yaratmaya çalıştığımız hastalıkların dışında kronik kuruluk, alerjiler, konkresyon gibi halk arasında çok yaygın olmayan hastalıkların da göz muayenesi esnasında ortaya çıktığı unutulmamalıdır”

GÖZ TAŞI NEDİR?

Vücudunuzda taş oluşumu böbreklerde ve safra kesesinde olabildiği gibi, gözlerimizde de olabilir.

Göz taşı her yaşta görülebilmekle beraber ilerleyen yaşlarda göz taşına daha sık rastlanmaktadır.

Göz taşının tıp dilindeki adı: Konkresyon’dur. Konkresyon, genellikle kalsiyum ve lökosit birikintileri içerir.

Genellikle düzensiz beslenenlerde, sigara ve alkol kullananlarda, şeker hastalığı olanlarda, konjonktivit gibi kronik göz enfeksiyonu olanlarda, blefarit (göz kapağı iltihabı) gibi tekrarlayan göz kapağı enfeksiyonu olanlarda, trahom hastalarında, göz yaşı fonksiyon bozukluğu olanlarda, kişinin göz kapağındaki yağ bezlerinin iyi çalışmadığı durumlarda ve kuru göz hastalığında göz taşına rastlanmaktadır.

GÖZ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle sağlıksız beslenenlerde, sigara ve alkol tüketenlerde görülen göz taşının belirtileri ise şu şekilde:

Gözlerde yanma, kızarma, batma ve kaşınma gibi rahatsızlıklarla kendini ele veren göz taşının teşhisi için ayrıntılı göz muayenesi gerekmektedir. Muayene sırasında göz kapaklarının içlerine detaylıca bakıldığı takdirde taşlar fark edilebilir.

Ameliyatın şart olmadığı bu rahatsızlıkta doktorlar özel bir aparat ile gözleri temizleyebilir.