Gözyaşı dökün iyileşin

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hasan Titiz, “Göz yaşı dökmenin yararlarını açıkladı. İşte, o çarpıcı bilgiler…

KAYNAK: AA
Gözyaşı dökün iyileşin

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hasan Titiz, insanın duygulandığı, sevinçten veya üzüntüden ağladığında yanağından süzülen gözyaşlarının aslında göz sağlığımızı koruduğunu söyledi. Titiz, “Gözyaşı film tabakası her göz kırpmada yenilenir. Göz kapağının hareketleri sırasında göz yüzeyinin hasarını önler, mekanik ısınma ve antimikrobiyal aktivite ile mikrop üremesini engeller” dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hasan Titiz, gözyaşı kurumasının kişinin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekerek tedavi edilmezse ilerde görme kaybına sebep olabileceğinin altını çizdi. Gözyaşı tabakasındaki her tür hasarın göz yüzeyini ve buna bağlı olarak gözün görme yeteneğini etkilediğini söyleyen Opr. Dr. Hasan Titiz şunları söyledi:

“Gözyaşı; gözyaşı bezlerinin salgıladığı, gözün saydam tabakası olan kornea ve konjonktiva yüzeyinin nemlenmesini, korneanın besin ve oksijen desteğini sağlayan saydam bir sıvıdır. Gözyaşı gözün ön kısmındaki saydam tabaka üzerinde ince bir film oluşturur. Gözyaşı film tabakası her göz kırpmada yenilenir. Göz kapağının hareketleri sırasında göz yüzeyinin hasarını önler, mekanik ısınma ve antimikrobiyal aktivite ile mikrop üremesini engeller. Göz yüzeyinin korunması için kesintisiz bir gözyaşı tabakası olmalıdır. Gözyaşı tabakasındaki her türlü hasar, göz yüzeyini ve buna bağlı olarak gözün görme yeteneğini etkileyecektir.”

GÖZ YAŞI KALİTESİNİ NE BOZAR?

Gözyaşının azalması veya kalitesinin bozulmasının yaşla, bazı sistemik hastalıklarla, bazı ilaçlarla, gözle ilgili cerrahi girişimlerle ve çevresel faktörlerle ilgili olabileceğini söyleyen Opr. Dr. Titiz, “Gözyaşı film tabakası üç temel kısımdan oluşur. Bunlar sümüksü, sulu ve yağlı tabakalardır. Sümüksü tabaka kornea yüzeyinin pürüzsüz olmasını, sulu tabaka göz yüzeyinin temizlenmesini, yağlı tabaka gözyaşının buharlanmasını sağlar. Gözyaşının azalması veya kalitesinin bozulması yaşla bazı sistemik hastalıklarla, bazı ilaçlarla, gözle ilgili cerrahi girişimlerle ve çevresel faktörlerle ilgili olabilir” diye konuştu.

GÖZ TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Gözyaşı kuruluğunun çoğu hastada benzer belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Opr. Dr. Hasan Titiz, en yaygın gözyaşı kuruluğu belirtilerinin genellikle gözde batma, yanma, bulanık görme, kızarıklık, ışığa karşı hassasiyet ve göz yorgunluğu şeklinde olduğunu belirtti. Hastalığın tanısının, göz hekimi tarafından muayene ve testlerle konulabileceğinin altını çizen Op. Dr. Hasan Titiz, “Tedavide göz ve çevresinin temizliği önemlidir. Gerekirse hekim tarafından verilecek ilaçlarla tedavi edilir” diyerek uyarılarını sonlandırdı.

AA

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması Spor
UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması
Çördek otu hazımsızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Çördek otu hazımsızlığa iyi geliyor
Twitter tamamen ücretli olabilir: Elon Musk açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Twitter tamamen ücretli olabilir: Elon Musk açıkladı
Küresel piyasalarda gözler Avrupa'nın enflasyon verilerine çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Avrupa'nın enflasyon verilerine çevrildi
FETÖ hükümlüsü firari eski öğretmen yakalandı Güncel
FETÖ hükümlüsü firari eski öğretmen yakalandı
Murat Dalkılıç gizemli sevgilisiyle poz verdi Magazin
Murat Dalkılıç gizemli sevgilisiyle poz verdi
"120 kiloyum isterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi dayağı yedi Güncel
"120 kiloyum isterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi dayağı yedi