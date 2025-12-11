Artan ekonomik kriz ve enflasyon, vatandaşları geçim sıkıntısına sokarken, yurttaşlar bir kuru ekmeğe bile muhtaç kalmış vaziyette.

Asgari ücretin 22 bin lira olduğu günümüzde ev kirası, faturalar, çocuk veya çocukların okul masrafı derken, bir ailenin ortalama aylık maliyeti en az 70 bin liranın üzerine çıkıyor.

"ÇOCUĞUMA HARÇLIK VEREMİYORUM"

İstanbul Şişli’de bir vatandaş, Halk TV mikrofonlarına geçim sıkıntısı yüzünden isyan edip çocuğuna okula gitmesi için harçlık bile veremediğini belirtti. O anları gözyaşları ile anlatan esnaf devlete borcu olmadığını, geçinemediklerini, adeta battıklarını söyledi.

"Aç geziyoruz. Yemin ederim aç geziyoruz" diyen esnaf, "Ben şu an açım. Esnaf adamım, yıllarımı esnaflıkta geçirmişim. Çok da dürüst bir esnafım. Devlete bir vergi borcum yok. İşte geçinemiyoruz efendim. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz" dedi.

"KOMPLE BATTIK"

Dayanacak gücünün kalmadığını belirten vatandaş, "Battık yani komple battık. Benim kardeşim, toplanın kendi aranızda ya. Bu halk ne yiyor, ne içiyor yazık günah değil mi ya?" diyerek iktidara tepki gösterdi.

13 yaşındaki çocuğuna harçlık veremediğini söyleyen yurttaş, harçlık veremiyorum.

Dün ablasından 800 lira borç aldığını belirterek yaşadığı duruma isyan etti.

"AÇ GİDİYORUM"

Çocuklarının hiçbir ihtiyacını karşılayamadığını söyleyen yurttaş, "Sürünüyorum. Yazık günah değil mi ya? Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum. Okutamıyorum, bir şey veremiyorum.

Psikolojim bozuldu. Ne olacak bu toplumun hali yazık günah değil mi ya? Aç gidiyorum, aç gidiyorum. Metrobüs kartına para atamıyorum. Bunlar gerçek arkadaşlar vallahi billahi gerçek ya. Kendi ülkemizde mülteci olduk arkadaşlar. Yemek yiyemiyoruz" sözlerini sarf etti.