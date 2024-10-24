Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Tekin Temel’e büyük vefasızlık

Kaynak: DHA
Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Tekin Temel’e büyük vefasızlık

Ünlü oyuncu Tekin Temel, sete gitmeye hazırlanırken evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncunun cenazesine büyük vefasızlık. Cenazeye katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.

Ezel, Güz Gülleri, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Tekin Temel, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi.

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CENAZE NAMAZI KILINDI

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel için Refiye Soyak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti.

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ÜNLÜ OYUNCUYA BÜYÜK VEFASIZLIK

Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı. Cenaze törenine katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.

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IHLAMURKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi kılınan ünlü isim cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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'HEM ÇOK ÜZGÜNÜZ HEM ÇOK ŞAŞKINIZ'

Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz hem çok şaşkınız hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

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'HER ŞEYİ PAYLAŞIYORDUK'

Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Her şeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" ifadelerini kullandı.

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TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Temel, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başladı.

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ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)

Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)

Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)

Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)

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