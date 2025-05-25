Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Kanseri yenen oğlunun hayali için çağrıda bulunmuştu... İstanbullular Ali Asaf için akın etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Kanseri yenen oğlunun hayali için çağrıda bulunmuştu... İstanbullular Ali Asaf için akın etti

İstanbul’da yaşayan bir baba , oğlunun kanseri yenmesinin ardından "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" şeklinde çağrıda bulunmuştu. Çağrısı karşılık bulan babanın daveti üzerine çok yüksek sayıdaki kalabalık balonunu kapıp geldi.

İstanbul’un Sancaktepe'de yaşayan Samet Demir, oğlunun kanseri yenmesinin sonrasında "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" şeklinde bir paylaşımda bulunarak herkesin yüreğine dokunmuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya cevap vererek, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" demişti.

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İSTANBUL BALONLARLA KAPLANDI

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda geniş kalabalık toplanırken, Ali Asaf'ın da hayali gerçekleşti ve binlerce balon İstanbul semalarına doğru yükseldi.

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"PELERİNSİZ KAHRAMAN OLMAZ"

Organizasyon sırasında ise Ali Asaf'a "Pelerinsiz kahraman olmaz." denilerek pelerin takıldı ve duygusal anlar yaşandı.

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ETKİNLİKTEN KARELER

İşte Ali Asaf için düzenlenen organizasyondan kareler;

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