Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız! Kanseri yenen oğlunun hayali için çağrıda bulunmuştu... İstanbullular Ali Asaf için akın etti

İstanbul’un Sancaktepe'de yaşayan Samet Demir, oğlunun kanseri yenmesinin sonrasında "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" şeklinde bir paylaşımda bulunarak herkesin yüreğine dokunmuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya cevap vererek, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" demişti.

İSTANBUL BALONLARLA KAPLANDI

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda geniş kalabalık toplanırken, Ali Asaf'ın da hayali gerçekleşti ve binlerce balon İstanbul semalarına doğru yükseldi.

"PELERİNSİZ KAHRAMAN OLMAZ"

Organizasyon sırasında ise Ali Asaf'a "Pelerinsiz kahraman olmaz." denilerek pelerin takıldı ve duygusal anlar yaşandı.

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