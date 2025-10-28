Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda ikilinin ayrıldığı ileri sürülmüştü. Söylentiler sonrası Sibil Çetinkaya, annesi ve kardeşi ile birlikte Amerika'ya gitmişti.

"İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK"

Şükrü Özyıldız konuyla ilgili sessizliğini bozarak, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ise ayrılığı "Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi" diyerek doğrulamıştı.

ÇETİNKAYA ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Çetinkaya, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak" demişti.

"TÜM POZİTİFLİĞİMİ KAYBETTİM"

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etmişti:

Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor.

Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

Zor günlerden geçen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

“MORALİM BOZUK UZUN BİR SÜRE DAHA BURADAYIZ”

Paylaştığı fotoğrafta oldukça morelsiz görülen ünlü fenomen "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun" dedi.