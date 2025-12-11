GQ Ödül Töreni’nde geceye damga vuran ünlü isimler adeta şıklıklarıyla birbirleriyle yarıştı.

İŞTE ÖDÜL ALAN O İSİMLER!

'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü Burak Dakak alırken, 'Yılın Hype'ı ödülü Emirhan Çakal aldı. 'Yılın Uluslararası Başarısı Ödülü'nü ise oyuncu Aras Aydın aldı.

ÖDÜLÜ ANNESİNE İTHAFEN ALDI

Aras Aydın, ödülü alırken ki yaptığı konuşmayla duygulandırdı. Oyuncu, eylül ayında kaybettiği babasının bu anları göremediğini, annesinin ise rahatsızlıkları olduğunu ve ödülü hala hayatta olan annesine ithafen aldığını açıkladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oyuncu, daha sonra anne ve babasına teşekkür etti bu sırada ise gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu ardından eşi Melis Birkan'a aşkını bir kez daha ilan etti.

GQ'nun 'Yılın Şefi' ödülü, Bahtiyar Büyükduman'a verildi.

'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun oldu.

'ZAMANSIZLIK ÖDÜLÜ

'Zamansızlık Ödülü' Okan Bayülgen'e verildi.

'Yılın Kadını' ödülü Sinem Ünsal'ın oldu.

'Yılın Stil Sahibi Erkeği' Rafael Cemo Çetin seçildi.

'Yılın Müzik İnsanı Ödülü' Edis'e takdim edildi. Ünlü şarkıcı ödülünü Aleyna Tilki'nin elinden aldı.

MERT YAZICIOĞLU, 'YILIN ERKEK OYUNCUSU' SEÇİLDİ

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu, 'Yılın Erkek Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

'YILIN SPOR İNSANI'

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 'Yılın Spor İnsanı' seçildi.

'ONUR ÖDÜLÜ' USTA İSME VERİLDİ

Gecenin 'Onur Ödülü' ise Mazhar Alanson'a verildi. Şarkıcı Kenan Doğulu, gecenin son ve önemli ödülünü Mazhar Alanson'a takdim etti.