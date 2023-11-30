GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı

GQ Türkiye’nin bu sene 10.’su düzenlenen ödül töreninde,2022 yılının ödülleri belli oldu. Hangi ünlü isimler ödüle layık görüldü?
İşte kadınlarında ödül aldığı GQ Türkiye’nin belirlediği Yılın Erkekleri Ödülleri:
Yılın Ekran Yüzü: Berk Oktay
Yılın Sporcusu: Merve Tuncel
Yılın Şefi: Zeynep Pınar Taşdemir
Yılın Stil Sahibi Erkeği: Emirhan Paralı
Yılın Ekibi: Madrigal
Eşitlik Ödülü: Giovanni Guidetti
Yılın Göz Alıcı Başarısı: Amadeus
Yılın Komedi Oyuncusu: Çağlar Çorumlu
Yılın Hype'ı: Sefo
Yılın Tasarımcısı: Serhat Işık
Yılın İkonu: Kenan Doğulu
Yılın Oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu
Yılın Kadını: Merve Dizdar