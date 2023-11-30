GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı

GQ Türkiye’nin bu sene 10.’su düzenlenen ödül töreninde,2022 yılının ödülleri belli oldu. Hangi ünlü isimler ödüle layık görüldü?

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
1/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 1

İşte kadınlarında ödül aldığı GQ Türkiye’nin belirlediği Yılın Erkekleri Ödülleri:

2/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 2

Yılın Ekran Yüzü: Berk Oktay

3/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 3

Yılın Sporcusu: Merve Tuncel

4/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 4

Yılın Şefi: Zeynep Pınar Taşdemir

5/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 5

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Emirhan Paralı

6/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 6

Yılın Ekibi: Madrigal

7/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 7

Eşitlik Ödülü: Giovanni Guidetti

8/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 8

Yılın Göz Alıcı Başarısı: Amadeus

9/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 9

Yılın Komedi Oyuncusu: Çağlar Çorumlu

10/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 10

Yılın Hype'ı: Sefo

11/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 11

Yılın Tasarımcısı: Serhat Işık

12/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 12

Yılın İkonu: Kenan Doğulu

13/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 13

Yılın Oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu

14/14
GQ Türkiye Yılın Erkekleri Ödülü’nü hangi ünlü isimler kazandı 14

Yılın Kadını: Merve Dizdar

Bunlar da İlginizi Çekebilir
İç çamaşırı pozlarıyla dünyanın en seksi kadını seçildi. Beğeni yağmuruna tutuldu
İç çamaşırı pozlarıyla dünyanın en seksi kadını seçildi. Beğeni yağmuruna tutuldu
Melis Sezen iddialı kıyafetiyle yine olay oldu
Melis Sezen iddialı kıyafetiyle yine olay oldu
Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar
Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar
Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu
Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu
Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu
Fahriye Evcen İtalya'da rüzgar gibi esti. Stili çok konuşuldu
Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı
Pınar Deniz kırmızı halıda dekoltesi ile büyük beğeni topladı