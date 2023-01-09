9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Altında yeni haftada yeni rekor. Gram Altın 1133

Gram altın coştukça çoşuyor. Gram Altın yeni haftaya yeni rekorla başladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:27
Takip Et

Gram Altın 1133Altında yeni haftada yeni rekor.

Altında yeni haftada yeni rekor. Gram Altın 1133
+
Aa
-

Gram altın, 1.133 liradan işlem görüyor. Gram altın, yeni yılın ilk haftasını 1.122 liradan tamamlamıştı.Çeyrek altın, 1.877  lira seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 3.774 liradan fiyatlanıyor.

Çeyrek altın, cuma gününü 1835 liradan noktalamıştı. Yarım altın, geçen haftayı 3671 liradan tamamlamıştı.

Önceki kapanışı 7321 lira olan cumhuriyet altını ise 7.517  liradan satılıyor.

Ons altın ise 1879 dolar. Ons altının önceki kapanışı 1865 dolar seviyesiydi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
4
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
7
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.