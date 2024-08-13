Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak

Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tuğba Ekin, küresel piyasalarda Pazartesi günü başlayan sert satışların yarattığı panik havasını ve bu durumun altın fiyatlarına etkilerini değerlendirdi.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 1

Ekonomi Yazar Tuğba Ekin, sosyal medya ve basın açıklamalarında, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların piyasalarda panik havası yarattığını belirtti.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 2

Bu durumun Borsa İstanbul'u da etkilediğini ve genel düşüşlerin derinleştiğini ifade etti. Enflasyonun beklenenin altında kalmasına rağmen, Kara Pazartesi etkisi nedeniyle piyasalarda olumlu bir algı oluşmadığını vurguladı.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 3

Altının hâlâ güvenli bir liman olduğunu belirten Ekin, düşüşlerin sert kâr çekimlerinden kaynaklandığını ve dolar kurundaki artışın düşüşlerin bir kısmını dengelediğini ifade etti.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 4

Hem temel hem de teknik analizlere dayanarak, gram altın fiyatlarının orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir görünüm sergilediğini kaydetti.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 5

Ekin, gram altının 2650-2700 TL arasında bir seviyeye yükselebileceğini öngördü. Olası bir geri çekilmede, gram altının 2550 TL seviyelerinden alım fırsatı sunabileceğini belirtti.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 6

Kısa vadede teknik analizlerin satışları desteklediğine dikkat çeken Ekin, gram altında satışların derinleşmesinin beklendiğini ve fiyatların 2500 TL'nin altına düşmesi durumunda 2400 TL seviyelerinin görülebileceğini vurguladı.

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Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak 7

Ekin, altının güçlü bir destek seviyesinde yer aldığını ve daha önce yaşanan üçlü dip formasyonunun altın için önemli bir destek oluşturduğunu belirtti.

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