Gram altın dibi görecek Duyan kuyumcuya koşacak

Ekonomi Yazar Tuğba Ekin, sosyal medya ve basın açıklamalarında, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların piyasalarda panik havası yarattığını belirtti.
Bu durumun Borsa İstanbul'u da etkilediğini ve genel düşüşlerin derinleştiğini ifade etti. Enflasyonun beklenenin altında kalmasına rağmen, Kara Pazartesi etkisi nedeniyle piyasalarda olumlu bir algı oluşmadığını vurguladı.
Altının hâlâ güvenli bir liman olduğunu belirten Ekin, düşüşlerin sert kâr çekimlerinden kaynaklandığını ve dolar kurundaki artışın düşüşlerin bir kısmını dengelediğini ifade etti.
Hem temel hem de teknik analizlere dayanarak, gram altın fiyatlarının orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir görünüm sergilediğini kaydetti.
Ekin, gram altının 2650-2700 TL arasında bir seviyeye yükselebileceğini öngördü. Olası bir geri çekilmede, gram altının 2550 TL seviyelerinden alım fırsatı sunabileceğini belirtti.
Kısa vadede teknik analizlerin satışları desteklediğine dikkat çeken Ekin, gram altında satışların derinleşmesinin beklendiğini ve fiyatların 2500 TL'nin altına düşmesi durumunda 2400 TL seviyelerinin görülebileceğini vurguladı.
Ekin, altının güçlü bir destek seviyesinde yer aldığını ve daha önce yaşanan üçlü dip formasyonunun altın için önemli bir destek oluşturduğunu belirtti.