Gram altın durdurulamıyor! Tarihi rekora koşuyor

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Gram altın durdurulamıyor! Tarihi rekora koşuyor

Gram altın, 3 bin 365 lirayı aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde üstü üste rekor kırarak Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin 365 seviyelerine kadar yükseldi.

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Gram altın fiyatlarındaki sert yükselişte küresel piyasalardaki belirsizlikle beraber artan güvenli liman alımları etkili oldu.

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Spot altın 13:04 itibarıyla ons başına 2,900 doları aşarak 2,904,47 doları aştı. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altınsa 15.56 itibarıyla 3,365,659 liraya kadar yükseldi.

Güne spot altın ons başına 2.878,48 dolardan, gram altınsa 3.338,087 liradan başlamıştı.

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