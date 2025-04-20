Gram altın fırlayacak! Uzman isim o rakam için tarih verdi

Gram altın fiyatları her geçen gün yükselerek 4.100 lira bandına dayandı, çeyrek altın ise 6.500 lirayı aştı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın almak-satmak isteyenler ve düğün sezonu için altın fiyatlarını merak edenler gidişatı takip ediyor.

Uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken, Ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz sene sonu beklentileri ile şaşırttı.

İşte verilen rakamlar ve altında son durum...

KREDİLERDE SON DURUM NE?

Ekol TV'de konuşan ve Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara olan etkisine değinen Eryılmaz, "Borsaya baskı getirdi. Bankacılık gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi faize çok duyarlı sektörlerde baskı var. 9.400'ün altında bir borsa var. Yani borsada biz zaten çok böyle yakın vadede temmuza kadar çok ciddi bir hal beklemiyorduk ama birazcık daha baskının arttığı bir süreç oldu" dedi.

"Kur üzerinde aşağı yönlü baskı gördük, 37.77'lere kadar düştü" diyen ünlü ekonomist, "Dolayısıyla kur üzerinde baskı aşağı yönlü baskı daha da arttı bundan sonraki sürede ve bir miktar mevduat faizleri ticari kredi faizleri bir miktar yukarı gidecektir. Çok ciddi bir konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde, ticari kredide artış beklememek lazım. Biraz önce söylediğim ayrıntı sebebiyle genel olarak. Piyasa artık haziranda bir faiz indirimi beklemiyor. İlk faiz indirimi beklentisi şu an Temmuz'a kaydı. Her şey çok yolunda gitse bile haziranda pas geçer artık böylesi bir senaryoda" ifadelerini kullandı.

ALTINDA BEKLENTİLER NELER?

Son dönemde yükselişe geçen altın fiyatlarına da değinen Eryılmaz, "Trump'ın uyguladığı politikalar altına güç vermeye devam ediyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Altın soluksuz yükselişine devam ediyor. Şöyle söyleyeyim; benim gram altında sene sonu beklentim minimum 4700'ler civarı, maksimum 5200-5300'ler civarı. Yani bu arada bir yerde minimum 4700, maksimum 5300'ler civarı bir gram altın bekliyorum...

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"5300 ÜSTÜNÜ BİLE GÖREBİLİRİZ"

Hatta bir anekdot daha paylaşayım; eğer Trump bu şekilde, güçlü bir şekilde belirsiz politika uygulamaya devam ettiği sürece 5200-5300 üstünü bile görebiliriz. Daha makul senaryoda bu aralığı bekliyorum ben, minimum 4700 tarafı.

Ons altın tarafında da ben 3300 dolar 3500 dolarları bekliyorum. Yine Trump tarifeleri böyle devam ederse sert ve belirsiz 3750 dolarları da görebiliriz.

"DOLAR TL BEKLENTİM 43 TL CİVARINDA"

Bunu çok net söyleyeyim. Sene sonu dolar TL beklentim de 43 TL civarında olduğu için yani gram altında yön yukarı olmaya devam ediyor. Orta uzun vadecilerde ve portföyü de çok ağırlıklı altın olmayanlarda her geri çekilme bir alım fırsatı oluşturmaya devam ediyor. Şöyle bir uyarıda bulunayım sadece; bu hafta bir miktar altında satış baskısı olabilir. Çünkü Trump'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamaları var

Altın da çok güçlü yükseldiği için bu hafta alım yapmakta çok çok dikkatli olalım, temkinli olalım, bir ufak da olsa bir düzeltme gelebilir ama bu düzeltme altın artık bundan sonra düşecek olmamalı, dinlenme, sağlıklı bir hareket olarak görmek lazım, bu hafta biraz alım noktasında bir izleyip görmek lazım."