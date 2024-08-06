Gram altın için kara haber. 81 ilde yasaklanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın için kara haber. 81 ilde yasaklanacak

Altın sahiplerini ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak.

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