Gram altın için rekor tahmin geldi!

Ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, piyasada 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi olduğunu belirtti. Ancak Geçer, enflasyonun %35 seviyesinde olduğu bir ortamda faizin %40’ların altına çekilmesi gerektiğini savunarak Merkez Bankası’nın önceki toplantıda faizi sabit tutmasının, TÜİK’in enflasyon verilerine güvenmediği anlamına geldiğini öne sürdü.

Geçer, olası faiz indiriminin döviz ve altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

Yarın Merkez Bankası'nın kararı ne olur sorusunun cevabı 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Bütün piyasanın beklentisi bu yönde ama normal koşullar dahilinde bunun çok daha üzerinde bir faiz indirimi yapması gerekiyor. Çünkü madem Türkiye'de enflasyon %35, madem insanlara, maaşlara bu şekilde zamlar yapıldı, %35'lik enflasyona göre bir zam yapıldı. O zaman Merkez Bankası'nda faizi %46 seviyesinde tutmaması, %40'ların altına çekmesi gerekiyor. Hadi diyelim ki %40'ların altına çekemiyor ise normal koşullarda %41-40 civarına çekmesi gerekiyor. Fakat Merkez Bankası geçen faiz kararında faizleri sabit bırakmıştı. Bu ben TÜİK'e inanmıyorum demektir. Bu aslında Türkiye'deki gerçek enflasyon bu değil demek. O faiz kararıyla yaptığı yaklaşım bunu gösteriyor. Yine çıkıp ben bir faiz değişikliğine gitmiyorum der ise yine TÜİK'e inanmıyorum diyecek. Ama büyük ihtimalle artık bunun için bir manevra alanı kalmadı. Onun için ben 250 baz puanlık bir faiz indirimini sembolik de olsa yapacağı kanaatindeyim.

GRAM ALTIN ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE YÜKSELEBİLİR

Alınacak kararın piyasalara etkisi tabii çok önemli yani hem dolara etkisini konuşalım, hem altına etkisi hem de konut sektörüne etkisini konuşmak gerekiyor. Çünkü faizlerin inmesi ile birlikte eğer ki bankalar bu faiz indirimini takip ederse şartımız bu. Diyelim ki politika faizi indi. Bankalar da faizleri indirmeye başladı. Bu konuta olan talebi arttıracaktır ve bu ekstra bir enflasyon demek. Döviz an itibariyle zaten olması gereken yerin çok altında. Yani 40 lira civarında gezen dövizin aslında çoktan 70 liranın üzerine çıkmış olması gerekiyordu. Bu bir beklenti olarak değil söyleyeyim. Bugünkü dolar değerini söylüyorum. Burada bir yanlış anlaşılma oluyor. Çünkü biz sanki tahminlerimizi paylaşıyormuşuz gibi. Hayır. Kümülatif enflasyona ve ekonomik tabloya baktığımızda Türkiye'nin rekabet gücüne de baktığımızda aslında doların 70 liranın üzerinde olması hatta 80 liraya yakınsaması gerekiyor. Ama bizimkiler her şeyi bahane ederek ve tüm Türkiye ekonomik sistemini mahvederek dövizi bu seviyelerde tutmaya devam ediyorlar. Faiz indirimi öyle ya da böyle döviz üzerinde yukarıya doğru baskı yaratacak. Bununla birlikte zaten dünyada altının onsu yukarı doğru gidiyor. İşte geldi 3400'ün üzerine oturdu. Öyle görünüyor ki 3500 kırıldığında da biz 4000-4500 dolarlık bir altın fiyatı konuşacağız. Bir yandan da dövizdeki yükseliş özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte gram altının çok kısa bir süre içerisinde 5.000 liranın üzerine çıkmasını beraberinde getirecek. Olası bir kur şoku da yaşanırsa biz önümüzdeki süreçte 10.000 liraya yakınsamış bir gram altından bahsediyor olacağız.