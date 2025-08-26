Gram altın için yeni hedef belli oldu: Yatırımcılar dikkat!

Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede hem küresel gelişmelerin hem de iç piyasadaki dalgalanmaların altın üzerinde belirleyici etkiler yarattığını söyledi. Özellikle Trump’ın Fed üzerindeki baskısı, faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten Kolçak, yatırımcıları orta ve uzun vadeli düşünmeye çağırdı. Gram altın için yıl sonu tahminlerini paylaşan Kolçak, altının yönünün yukarı olduğunu ve mevcut seviyelerde kalmayacağını ifade etti.

Dolar/TL’nin 41 lira seviyelerinde olmasıyla gram altının 4470 TL civarında seyrettiğini belirten Kolçak, yıl sonuna kadar dolar kurunun 44-45 TL’ye ulaşabileceğini ve bu durumun gram altını daha da yukarı taşıyacağını öne sürdü. Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair sinyallerin altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade eden Kolçak, yatırımcıların ani yükselişlere kapılmadan, düşüşlerde stratejik alım yapmaları gerektiğini vurguladı.

Ünlü gazeteci AKP’nin 23 yıllık iktidar formülünü deşifre etti!

Hatice Kolçak

Kolçak, “Altının yönü yukarı, burada kalmayacak” diyerek hem ons hem gram altın için yeni hedeflerin oluşacağını belirtti. Orta ve uzun vadede altın tutmanın doğru bir strateji olacağını belirten Kolçak, yatırımcıları sabırlı ve planlı hareket etmeye çağırarak şöyle konuştu:

Ons altına baktığımızda altında biz Nisan ayından bu yana bu sene çok güzel yükselişler gördük. 3.450-3.500 dolara doğru gitti. Fakat Nisan'dan bu yana yatay bir görünüm içerisinde ne çok aşağı düşüyor yani çok böyle 3.200 doların altına gelmeyen bir altın vardı. Savaşlar gündeme geldi ama daha fazlasına gitmedi. Bugün ne durumdayız? Mesela dünden bugüne çok fazla haber akışları ve oynaklık var. Fed ile Trump arasında şu anda savaş gibi bir durum var. Trump, Fed üyelerinden birini görevden aldığını açıkladı. Dünden bugüne altında bir artış var. Dolar/TL 41 lira civarında. Böyle olunca da altın yaklaşık 4450 lira civarında. Şöyle düşünüyorum, Trump olduğu sürece ortalık gerçekten çok dalgalı gidiyor. Bir bakıyorsunuz savaşlar oluyor. Bir bakıyorsunuz işte barışa doğru gidiyoruz diyorlar. Mesela Rusya Ukrayna savaşı önemli, haftalardır bunun görüşmeleri yapılıyor. İki haftadır bunu takip ediyoruz ama oradan bir barış çıkmadı. Oradan net olarak bir barış çıksa altında belki ons tarafında en azından bir geri çekilme görürdük ama hala çıkmadı. Eğer çıkarsa biraz orada ons altın tarafında baskı görebiliriz. Fakat Trump dönemi çok dalgalı geçiyor. Bu nedenle altın tarafında benim beklentim özellikle gram altında hem dolar/TL'deki yükselişi baz alıyorum hem de ons altındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğüm için altın fiyatlarının yukarı gideceği yönünde beklentimi koruyorum.

Beştepe kulislerinde deprem: "Bahçeli’nin önerisi ayak bağına dönüştü!"

ALTININ YÖNÜ YUKARI BURADA KALMAYACAK

Portföyde altın tutmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Trump cephesinden Fed üyesini görevden alınca dünden bugüne bir yükseliş oldu. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Amerika Merkez Bankası Fed Eylül ayında bir faiz indirimi yapacak. Zaten bunun sinyalini Powell geçen hafta Jackson Hole'de vermişti. Dolayısıyla Eylül'den sonrası da kritik ama şunu çok iyi biliyoruz. Şu an Trump'ın Fed'e açtığı resmen bir savaş var. Yani geldiği günden beri Powell'la uğraşıyor, Fed'le uğraşıyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde faizin indirilmesini istiyor. Şimdi Fed bu sefer Eylül'de faiz indireceğim dedi ama devamında da Trump'ın da mutlaka baskısı olmaya devam edecek. Öyle ya da böyle altın tarafında çok heyecana kapılmamak gerekiyor. Şu an mesela yükseldi. Sonra biraz gerileyebilir. Yatırımcılar ellerinde altın varsa tutmaya devam etmeli ama böyle ani yükselişlerden çok mümkün mertebe hafif böyle düşüşlerde hafif böyle kendileri saldığı durumlarda eğer ilave edeceklerse ilave etmeliler diye düşünüyorum. Orta uzun vade bakarsak zaten altının yönü yukarı burada kalmayacak. Hem ons altın cephesinde belki biraz daha bizi oyalayabilir. Ons altında 3.450 doların geçileceğini düşünüyorum. Gram altında zaten dolar/TL yıl sonu 44-45 liraları bulacağını düşünürsek yeni rakamlar, yeni hedefler gelecek.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İktidarın CHP planını açıkladı! Hüsnü Mahalli’den karanlık senaryo