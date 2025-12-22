Piyasalar yeni haftaya rekorla başladı. ABD’de kasım ayına ait istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in daha yumuşak bir para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Buna ek olarak, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes konusunda somut bir ilerleme sağlanamaması ve ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların kıymetli metallere yönelmesini destekliyor.

ABD’den gelen ekonomik veriler ve jeopolitik riskler piyasaların yeni haftaya yükselişle başlamasına neden oldu. Altının ons fiyatı güne 4 bin 338 dolardan başladıktan sonra yüzde 1,47 artışla 4 bin 402 dolara yükseldi.

Ons altındaki artışla birlikte serbest piyasada gram altın fiyatları rekor kırdı. Altının gram fiyatı tarihinde ilk kez 6 bin liranın üstüne çıktı. Güne 5 bin 967 liradan başlayan gram altın 6 bin 61 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün en yüksek 6 bin 70 lirayı gördü.

Çeyrek altın 9 bin 911 liradan satılırken Cumhuriyet altını ise 39 bin 519 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI

Altın fiyatlarındaki artışa gümüş de katıldı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,64 artışla 68,95 dolardan işlem görüyor. Gümüşün 1 yıldaki değer artışı altını geride bıraktı. Gümüş, yatırımcısına 1 yılda yüzde 133,68 oranında kazanç sağlarken ons altının yıllık kazancı ise yüzde 68’i buldu.

Değerli metallerdeki yükseliş sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmadı. Platin yüzde 4,1 artışla 2 bin 54,25 dolara çıkarak son 17 yılın zirvesini görürken, paladyum yüzde 4 yükselişle 1.781,32 dolara ulaşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Öte yandan döviz kuru da güne yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,12 artışla 42,81 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,15 artışla 50,19 lira seviyesinde yer alıyor.