5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın ne kadar kaç TL?

Gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:43
Takip Et

Gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın ne kadar kaç TL?

Gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın ne kadar kaç TL?
+
Aa
-

Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın fiyatları ne durumda?

ABD'den gelen veriler sonrası faiz artışına yönelik beklentilerin düşmesiyle altının onsu 2 bin 25 dolara yükseldi. Altının onsu böylece bir yılın zirvesinde hareket ediyor.

Altının onsuna paralel içeride de altın fiyatlarında yükseliş hakim. Gram altın 1255 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün altın ne kadar kaç TL? İşte 2 Nisan Çarşamba 2023 altın fiyatları...

2 NİSAN ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.255,73 TL

Gram altın satış: 1.255,94 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.085,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.103,00 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.308,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.377,00 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.167,00 TL

Yarım altın satış: 4.204,00 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.164,00 TL

22 ayar bilezik satış: 1.175,32 TL

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
7
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.