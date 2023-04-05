Gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 2 Nisan Çarşamba altın fiyatları ne durumda?

ABD'den gelen veriler sonrası faiz artışına yönelik beklentilerin düşmesiyle altının onsu 2 bin 25 dolara yükseldi. Altının onsu böylece bir yılın zirvesinde hareket ediyor.

Altının onsuna paralel içeride de altın fiyatlarında yükseliş hakim. Gram altın 1255 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün altın ne kadar kaç TL? İşte 2 Nisan Çarşamba 2023 altın fiyatları...

2 NİSAN ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.255,73 TL

Gram altın satış: 1.255,94 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.085,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.103,00 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.308,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.377,00 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.167,00 TL

Yarım altın satış: 4.204,00 TL

2 NİSAN ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.164,00 TL

22 ayar bilezik satış: 1.175,32 TL