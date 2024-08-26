Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı

Gram altın tarihinde ilk kes bugün 2800 lirayı aştı.

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Ağustos 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın gevşeme yanlısı söylemlerinin Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin sonrasında, zayıflayan dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle yatay seyrediyor.

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Ons altın bugünkü işlemlerde 2525 dolara kadar yükselirken; saat 17.30 yüzde 0,11 yükselişle 2515 dolarda seyrini sürdürüyor.

Altında tarihi rekor en son 20 Ağustos tarihinde 2531 dolara çıkarak kırılmıştı.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Değer ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan Gram altın fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolar/TL'deki yükselişle birlikte tarihinde ilk kez 2800 liraya çıktı. Öğlen saatlerinde yüzde 0,59 yükselişle 2761 liradan işlem gören gram altın 17.30 itibari ile yüzde 0.25 yükselişle 2752 liradan işlem görüyor.

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Öğle saatlerinde 4 bin 600 lira işlem gren çeyrek altın 17.30 itibari ile 4500, öğle saatlerinde 18340 liradan işlem gören Cumhuriyet altını ise 17.30 itibariyle 17 945 liradan işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Angel One analistlerinden Saish Sandeep Sawant Dessai, altın fiyatlarının zayıflayan ABD doları ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisinin kuvvetlenmesi ile yukarı yönlü hareketin sürmesinin beklendiğini söyledi.

Altın, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı ve gelecek ay olası bir faiz indiriminin sinyalini veren yorumlarının sonrasında Cuma günü keskin bir yükseliş göstermişti.

Çin'in altın ithalat kotalarını artırması ve altın destekli ETF'lerdeki varlıkların artması, güçlü talebin altını çizerek altının önceki haftalardaki artışında etkili oldu.

Spot altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar yüzde 22'nin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

26 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.595,00 lira

Yarım altın satış fiyatı: 9.181,00 lira

Tam altın satış fiyatı: 18.266,97 lira

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.302,00 lira

Gremse altın satış fiyatı: 45.807,52 lira