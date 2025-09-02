Gram altın uçuşa geçti: Uzman isim altında yeni hedefi açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki tarihi yükselişi değerlendirdi. Altın piyasaları son aylarda adeta fırtına gibi esiyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini daha da artırıyor. Sarı, gram altının 4.600 TL’yi, ons altının ise 3.500 doları aşarak tarihi zirvelere ulaştığını belirterek bu yükselişin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar gram altında 6.000 TL, ons altında ise 3.750 dolar seviyeleri görülebileceğini söyledi.

Sarı, ABD’deki ticaret savaşları, enflasyon baskısı ve Fed’in faiz indirim beklentisinin altını desteklemeye devam ettiğini söyledi. “Altında yükseliş yeni başladı” diyen Sarı, önümüzdeki süreçte bu trendin süreceğini belirterek şöyle konuştu:

Uzun süredir altını konuşuyoruz. Yılın başından bu yana geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeni rekorlar geldi. Gram altında 4.600'ye geçti. Ons altında ise 3.500 sınırını aşmış olduk ve yükseliş devam ediyor. Tabii kritik bölgelerimiz işte 3500'ün üzerinde bu hafta ve günlük kapanışları tabii ki çok çok önemli olmuş olacak ama hep belirsizliği konuşuyoruz. Özellikle Amerika cephesinde ticaret savaşlarındaki belirsizlik yükselen enflasyon Fed'in faiz indirimlerine gidecek olması 16-17 Eylül'de muhtemelen Fed'in ilk faiz indirimini alacağız. Tabii ki doların anavatanından çıkması ve doların tahvilden ayrılması burada altını desteklemeye devam edecektir. O yüzden yükselişleri de muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz. Gram altında artık 5.000 yolculuğu başladı.

Neredeyse bu 8 aylık altın yolculuğu belki 3 yıl içerisinde yapmadığı hareketi gerçekleştirdi. O yüzden bu hızla giderse yükselmesi yıl sonu beklentimiz 3750 dolarlara kadardı. Burada gram altında da 6.000-6.500 00'ye doğru yükselişler gelebilir. Yatırımcılarımıza hem altında hem de gümüşte açıkçası yükseliş devam ediyor diyebiliriz.

ALTINDA YÜKSELİŞ YENİ BAŞLADI

Altının düşebilmesi için Fed'in faiz artırımlarını indirimlerini ertelemesi gerekecek. Rusya-Ukrayna sürecinde barışı uzun süredir bekliyoruz. Oradan olumlu gelebilecek olan herhangi bir haber altını bir miktar geri çekebilir ama yükseliş daha devam ediyor. Çünkü ons altında 2800'lere geldiğimizde zaten dünya enflasyonuyla karşılaştırdığımızda daha yeni enflasyonu yenen bir ons altın vardı. Altında yükseliş yeni bile başladı diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda yükselişini muhtemelen sürdürecek. Çünkü önümüzdeki günlerde değişen dünya düzeninde ticaret savaşlarının nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. Belirsizliğin olduğu ortamda, enflasyonunun olası yükselişinin olabileceği ortamda altın geçtiğimiz dönemlerde hep yükselmiş ve resesyonu belki önümüzdeki günlerde konuşmaya başlayacağız. Bu ortamlarda altına yükselmiş ve muhtemelen yükselmeye de devam edecek.

Altın yatırımcılar çok uzun süredir yükselen bir enstrüman. Özellikle son pandemi sürecinden sonra ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselişler daha da hız kazanmıştı. Merkez Bankası alımları son 3 yıldır daha da arttı ve hem kurumsal hem Merkez Bankası düzeyinde alımların devam ettiğini görüyoruz. Oyüzden yatırımcılar belki yüzde 100'ünü altına alması açısından belki riskli ya da çeşitlendirmek daha risk yönetimi açısından önemli olmuş olabilir. Ama şunu söyleyebiliriz net bir şekilde, son bir yıllık süreç içerisinde hem altın hem de gümüş portföyleri çeşitlendiren ve portföyün değerini koruyan en önemli enstrümanlar haline geldi. Bu bir süre daha bu şekilde kalmaya devam edecek. O yüzden portföyleri çeşitlendirmek isteyenler açısından altın hala alınabilecek günlerden geçiyor diyebiliriz.

