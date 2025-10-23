Hafta ortasında altın piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Dün ons altın 4.005 dolara kadar gerileyerek son 5 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Altın fiyatları gerileme yaşasa da gün içinde yeniden pozitif tarafa yöneldi. Doların güçlenmesi değerli metali baskılarken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerini, faiz oranı görünümüne dair ipuçları için bekliyor.



Dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 yükselerek, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Altın fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 56 yükseldi ve Pazartesi günü 4381 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişi jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının sürekli alımları destekledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 4098 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4066 dolar, en yüksek de 4137 dolar seviyesini görürken 4117 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 5530 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5488 lira, en yüksek de 5584 lira seviyesi görüldü ve saat 10.05 itibari ile 5561 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 9689 lira, yarım altın 19 bin 379 lira, tam altın ise 38 bin 580 liradan satılıyor.