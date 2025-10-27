Son iki ayda aralıksız yükseliş gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar, bu hafta Fed’in faiz kararı ve Trump–Şi görüşmesine odaklandı.

Küresel piyasalarda değerli metal, ABD’de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla güçlenen faiz indirimi beklentileri sayesinde düşüşünü sınırladı.

ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla Cuma günkü düşüşü sürdürdü. Malezya'da iki gün süren görüşmelerin ardından, her iki tarafın üst düzey müzakerecileri ihracat kontrolleri, fentanil kaçakçılığı, tarım ticareti ve nakliye vergileri gibi konularda ön bir mutabakat sağladı.

ABD TÜFE verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

27 Ekim 2025 güncel altın fiyatları şöyle:

Altın ons: 4078 dolar

Gram Altın: 5057 lira

Çeyrek altın: 9605 lira

Yarım Altın 19.197 lira

Cumhuriyet altını: 38.242 lira

GÜMÜŞ FİYATLARI DA DÜŞÜŞTE

Öte yandan altınla beraber bir diğer değerli metal olan gümüşte de fiyatlar düşüşe geçti. Geçen hafta, metalin rekor seviyelere çıkmasının ardından aşırı değerlenme endişeleri arasında kâr satışlarının piyasaya vurmasıyla gümüş yüzde 6'dan fazla düştü.

Ons gümüş güne 48,44 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47,80 dolar, en yüksek de 48,69 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,97 dolardan işlem geçiyor. Gram gümüş güne 65,43 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64,56 lira en yüksek de 65,76 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 64,78 liradan işlem görüyor.