Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, altının orta ve uzun vadeli görünümünün hala destekleyici olduğunu belirtti. Kumari, “Bu yıl Eylül ayından itibaren iki faiz indirimi öngörüyoruz. Ayrıca, jeopolitik gerginlikler altını güvenli liman yatırımı olarak desteklemeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Reuters anketine göre, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Enflasyonun düşmesine rağmen, ABD'deki güçlü tüketici talebi, ihtiyatlı bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.

