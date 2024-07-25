Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı

Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı
Kaynak: Haber Merkezi

Kapalıçarşı’da altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Hem ons altın hem de gram altın tarafında hareketlilik devam ederken, Fed'in faiz adımları ve yaklaşan ABD seçimleri piyasanın radarında.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 1

Uzmanlar, seçim gerginliğinin artması ve Donald Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda altın fiyatlarının nasıl etkileneceğine dair öngörülerde bulunuyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz oranlarını iki kez düşüreceği beklentisiyle yükselişe geçti. Ons altın şu anda 2.417 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise 22 ayar gram altın 2.533 liradan, çeyrek altın 4.324 liradan ve Cumhuriyet altını 17.572 liradan alıcı buluyor.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 2

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altın için özellikle ağustos ayını işaret ederek, "İki hafta daha çekirdek çıtlatmaya devam edeceğiz" şeklinde yorumda bulundu.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 3

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, altının orta ve uzun vadeli görünümünün hala destekleyici olduğunu belirtti. Kumari, “Bu yıl Eylül ayından itibaren iki faiz indirimi öngörüyoruz. Ayrıca, jeopolitik gerginlikler altını güvenli liman yatırımı olarak desteklemeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Reuters anketine göre, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Enflasyonun düşmesine rağmen, ABD'deki güçlü tüketici talebi, ihtiyatlı bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 4

PEŞ PEŞE AÇIKLANACAK

ABD'de yarın açıklanacak GSYİH verileri ile Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, yatırımcıların faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında net bir görüş geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu veriler, piyasaların faiz oranlarına dair beklentilerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 5

TRUMP ZAFERİNİN ALTINA ETKİSİ NASIL OLUR?

Yatırımcılar, Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri öncesindeki kampanya gelişmelerini de dikkatle takip ediyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin adayı olarak Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışması bekleniyor. ActivTrades'in kıdemli analisti Ricardo Evangelista, bu durumun Donald Trump'ın kazanma ihtimali ile sonuçlanabileceğini ve bunun Washington'da daha korumacı bir yönetim anlamına geleceğini belirtti.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 6

Evangelista, "Bu senaryo, güçlü bir doları beraberinde getirebilir. Daha yüksek bir dolar, ithalatın maliyetlerini artırarak enflasyonu yükseltebilir ve faiz oranlarını artırabilir, bu da değerli metallerin fiyatlarını olumsuz etkileyebilir" dedi.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 7

ALTIN UZMANI NET RAKAM VERDİ

Yurt içindeki yatırımcılar, altın gram fiyatının geleceğini merakla bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu anda Kapalıçarşı'da gram altının 2.591 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirtti ve yatırımcılara ons altını takip etmelerini tavsiye etti. Memiş, "Ons altın nereye, gram altın oraya" diyerek, yaklaşık bir aydır bu stratejiyi izlediklerini vurguladı.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 8

Gram altının 2.580 - 2.680 TL aralığında dalgalandığını ifade eden Memiş, bu bant aralığının bir iki hafta daha süreceğini öngördü. Ayrıca, ons altının 2.380 - 3.480 dolar aralığını izleyeceklerini ve gram altında da benzer bir bant aralığını takip edeceklerini belirtti.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 9

Memiş, Ağustos ayında gram altının 2.700 TL hatta üzerini göreceğini, yıl sonuna kadar her ay yeni rekorlar kırabileceğini öngördü. Temmuz ayında yaşanan olayların etkisiyle 2.682 TL seviyelerine ulaşıldığını hatırlatan Memiş, "Ağustos ayında 2.700 - 2.730 TL aralığını takip edeceğiz. Düşüşler kalıcı değil, dalgalanma iki hafta daha devam edecek" şeklinde yorum yaptı.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 10

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı 11
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